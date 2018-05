VivaTech 2018 : LCI.fr adopte la solution Facil’Iti, qui rend internet accessible à tous les handicaps

Aujourd’hui, quelque 200 sites profitent de la solution Facil’iti. Il s’agit essentiellement de banque, d’assurance, de la grande distribution ou de mairies (Kiabi, BPCE, Allianz, Michelin, …). "On a vraiment trois typologies de client : ceux qui ont fait de l'intégration et l’accessibilité des valeurs fortes; ceux qui s’en servent comme outil de communication et ceux qui sentent que c’est un besoin pour leurs clients", résume Yves Cornu. Et un petit nouveau s’est ajouté à la liste : LCI.fr a choisi de devenir le premier site média à proposer la solution logicielle pour ses lecteurs.





Les Etats-Unis ont également été séduits par la solution Facil’Iti. Un pays "plus réactif" que la France tout comme le Japon. "On a été contacté par le gouvernement japonais qui avait entendu parler de notre solution. Ils nous ont expliqué avoir 30% de la population senior et connectée. Il leur fallait une solution", ajoute Yves Cornu. En France, on estime que 25% de la population se trouve en situation d’handicap divers et a besoin de solutions adaptées qu’elle ne trouve pas nécessairement. Un problème "de mentalité", reconnaît le patron de Facil’Iti qui regrette que s’atteler au handicap et à lui trouver des solutions soit souvent perçu comme quelque chose de peu valorisant alors qu’il y a un réel besoin. D’où l’importance pour Facil’Iti de proposer une solution fluide, rapide et concernante.





Le service ne permet pour le moment de prise en charge des personnes souffrant de surdité ou de malvoyance, "car il y a des solutions bien meilleures que celles que l'on proposerait", reconnaît Yves Cornu. En revanche, Facil'Iti travaille à des améliorations pour prendre en charge la maladie d'Alzheimer afin d'être capable d'expliquer à un internaute souffrant de cette pathologie comment il a pu se retrouver sur telle page ou dans telle recherche. L'autisme est aussi en réflexion au service R&D qui planche sur une solution de pictogramme pour remplacer du texte.