VivaTech 2018, le royaume du pitch : petit mémo pour réussir parfaitement sa présentation

Pitch. Un anglicisme devenu de nos jours un mot incontournable dans l’univers des startups et des nouvelles technologies, au grand dam d’une célèbre entreprise créant des brioches du même nom. On ne compte plus les "Pitchez-moi votre projet", concours de pitches et autre pitch à tout-va entendus dès qu’on dénombre plus de 20 startups réunies au même endroit. Et sur le salon Viva Technology qui se tient du jeudi 24 mai au samedi 26 mai, elles ne seront pas loin de 5.000 a tenté de séduire les principaux partenaires (LVMH, TF1, La Poste, Google, Orange, etc.) lors de sessions de pitch, des séances au cours desquelles elles peuvent présenter leur projet.





Pour ces entreprises en devenir ou désireuses d’accélérer leur développement, il y a là l’occasion de trouver des fonds, de prendre conseils ou tout du moins de se faire repérer. Mais pour cela, encore faut-il être capable de présenter son projet, son entreprise, sa vision, le plus clairement possible. Tout l’art de pitcher ou "lancer" (l’une de significations en anglais) son idée.





Selon le Petit Dictionnaire illustré de l'innovation et de l'entreprenariat, un bon pitch ne devrait pas excéder la durée d’un trajet en ascenseur, répondant ainsi à la thèse de l’"Elevator Pitch" qui consiste à être capable de susciter l’intérêt d’un interlocuteur en lui expliquant son projet le temps de la montée ou de la descente. Entre la théorie et la pratique, il y a parfois un gouffre qui ressemble à un chemin de croix pour certains...