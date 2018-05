VivaTech 2018 : "Le salon s’est imposé comme l’événement leader en Europe dans son domaine"

"La grande chose qu’il faut dire, c’est que VivaTech devient de plus en plus international", souligne Pierre Louette. "On a 15% de visiteurs qui viennent du monde entier. Le monde vient de plus en plus à Paris voir la 'tech'. Avant, il fallait aller à Las Vegas pour voir des start-up françaises réunies. Là, le monde vient à Paris. VivaTech s’est imposé comme l’événement leader en Europe dans son domaine."