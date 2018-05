Medadom, la solution pour faire venir rapidement un médecin à domicile

Avec son comparse Alexandre Bellage, ils ont l’idée en 2017 d’un service de proximité des soins. "Mon autre associé, Eliedan Mimouni, était interne en médecine. Il a constaté que les urgences étaient totalement encombrées et que lui aussi avait connu des difficultés pour obtenir un rendez-vous chez un médecin de quartier", explique-t-il. "On a voulu trouver un moyen d’améliorer l’expérience santé en proposant de la visite à domicile rapide et simplifiée, tout en digitalisant l’intégralité du parcours médical."





Ainsi naît Medadom, une application (disponible sous iOS et Android) qui permet de mettre en relation un patient et un médecin généraliste le plus rapidement possible. Les consultations se font à domicile, au bureau ou tout autre endroit choisi par le patient au moyen de la géolocalisation. Après avoir fourni ses informations (nom, numéro de téléphone, adresse, message particulier), celui-ci fait une demande et le praticien disponible le plus proche accepte la consultation. Un fonctionnement aussi simple qu'une commande de VTC sur mobile. "Cela va notamment faciliter les choses pour les mères de famille avec enfant en bas âge, les employés qui n’ont pas le temps de prendre rendez-vous chez leur médecin, les personnes qui ont du mal à se mouvoir ou à trouver un médecin", résume Alexandre Bellage.





Trouver des médecins rapidement pour les malades, mais aussi rendre la visite à domicile plus attractive pour les professionnels : telle est la volonté de Medadom. Si les patients peuvent être séduits par cette facilité d’accès simple à un médecin, encore faut-il qu’ils aient une réponse rapide. Chez Medadom, on s’engage à ce que la prise en charge se fasse entre 1h30 et 2h après l’appel. Pour cela, il faut que les professionnels se mettent en disponibilité et indiquent leurs créneaux, car il est possible de prendre un rendez-vous à un autre moment de la journée.