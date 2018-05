VivaTech 2018 : horaires, lieux, tarifs… Toutes les infos pratiques sur le salon des nouvelles technologies

Jamais deux sans trois. Viva Technology signe son retour à la Porte de Versailles pour sa troisième édition. Le salon des nouvelles technologies made in France, organisé par les groupes Publicis et Les Echos, s’inscrit un peu plus chaque année au calendrier des grands rendez-vous high-tech mondiaux. Une fois encore, de nombreux intervenants de premier plan sont attendus pour des conférences et pour présenter de multiples innovations et services.





Les deux premiers jours du salon sont réservés aux professionnels tandis que le grand public peut venir découvrir le samedi les dernières expériences technologiques en réalité virtuelle, assister à des démonstrations de robot ou découvrir de quoi son futur sera fait. Les plus grands groupes français et internationaux sont présents pour présenter les start-up les plus innovantes.





Cette année, pour la première fois, Viva Tech se vit également hors les murs. Le soir tout d’abord avec Viva on the Docks, un festival Off tout au long des quais de Seine. Embarquez sur des Vivaboat (concerts inédits, présentation d’innovations…), arrêtez-vous dans les Vivabox des start-up sur les berges du pont Alexandre III et terminez la soirée à la Vivanight, à la cité de la Mode et du Design quai d’Austerlitz.