VivaTech : robot, réalité virtuelle, véhicule autonome... Que voir et que faire au salon ?

Un train, un métro ou un avion retardé à cause d’un bagage oublié ou suspect, cela en a rendu fou plus d’un. Et si cela n’était plus que du passé ? La start-up XXII Group a mis au point un système d’analyse des flux vidéo dans les espaces privés ou publics qui permet de détecter un bagage abandonné et d’alerter en temps réel. L’intelligence artificielle de la solution est capable d’identifier un bagage et de l’associer à un propriétaire humain. Il traque ensuite les déplacements des deux éléments et peut indiquer immédiatement s’ils se retrouvent dissociés. Les services de sécurité sont alertés et peuvent agir plus vite.





