VivaTech 2018 : TF1 se met à l'heure sportive !

Et il n'y a pas que le foot dans la vie ! La Formule 1 aussi passe en réalité augmentée pour vous envoyer au cœur des courses et au plus près des pilotes. Pour cela, le circuit apparaît même à vos pieds ou sur votre table, histoire d'être aux premières loges, les temps de passage et classement général de la course s'affichant sur votre écran.





Et pour montrer toute l'étendue de son savoir-faire technologique autour du sport, TF1 va dévoiler à l'occasion de VivaTech deux innovations : des images en 8K prises lors du match amical France-Colombie ainsi que des services vocaux autour de Téléfoot et LCI sur l'assistant vocal Google Home.





Parmi les rendez-vous à ne pas manquer :

- Jeudi 24 mai 12h : Conférence de presse officielle de la Coupe du monde sur TF1

- Samedi 26 mai : Showcase The Voice avec la présence de plusieurs talents de l'émission

- Samedi 26 mai : Table-ronde autour de Charles Falque Pierrotin (Collectif Lolywood) pour comprendre comment créer des contenus à destination des Millenials.