Vivatech 2018 : quand la technologie vous aide à choisir une nouvelle coiffure sans commettre l'irréparable

Le salon Vivatech a été inauguré jeudi matin par le président Macron et de nombreux entrepreneurs et décideurs ont annoncé leur venue. Les grands noms de la technologie mondiale comme le patron de Facebook Mark Zuckerberg se retrouvent jeudi pour le salon international Vivatech à Paris, au moment où les critiques montent contre les géants d'internet. Inspiré du CES, le grand rendez-vous mondial de la technologie à Las Vegas, Vivatech prévoit d'accueillir 1.800 start-up exposantes cette année aux côtés de plusieurs grands groupes venurepérer de bonnes idées. L'événement intervient également à la veille de l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD), censé pourvoir une information claire aux usagers et recueillir leur consentement sur l'utilisation de leurs données.