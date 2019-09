"1 000 premiers jours" des enfants : le programme voulu par Macron pour accompagner les parents

AIDE - Emmanuel Macron et le secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'enfance Adrien Taquet présentent ce jeudi à l'Elysée une commission scientifique, que présidera le pédopsychiatre Boris Cyrulnik. Elle est chargée d'élaborer un plan consacré aux 1 000 premiers jours des enfants.

Les 1 000 premiers jours, une période cruciale chez un enfant. Dans ce cadre, L'Elysée a décidé de lancer une commission sur la petite enfance, avec l'aide du pédopsychiatre Boris Cyrulnik. Ces "1 000 premiers jours" de l'enfant auront pour but d'accompagner les parents et leur bébé, depuis le 4e mois de grossesse jusqu'à l'âge d'environ 2 ans et demi, a indiqué Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'enfance.

Il faut dire que le sujet est crucial pour le chef de l'Etat qui veut lutter notamment contre le déficit de vocabulaire dès le plus jeune âge dans les milieux défavorisés. "Afin de lutter contre les inégalités de destin, nous voulons surinvestir cette période où beaucoup se joue", avait-il martelé.

Le "parcours d'accompagnement" doit comprendre des services et conseils dans plusieurs domaines tels que la nutrition, la prévention contre les perturbateurs endocriniens, l'exposition aux écrans des enfants, l'impact de l'arrivée de l'enfant sur le couple, la naissance d'un bébé prématuré ou en situation de handicap ou encore la place du père. Les parents pourraient se voir proposer un ensemble de services via une application internet qui recenserait des initiatives éducatives ou dans le domaine de la santé, aux niveaux national et local.