100 km à faire pour avorter cet été ! Le planning familial alerte sur les difficultés d'accès à l'IVG pendant les vacances

"Avec le numéro vert mis en place en 2015 (0800 08 11 11) on épaule et on guide les femmes, explique Véronique Sehier, co-présidente du Planning Familial. Dans ces zones rurales il faut les réorienter, leur éviter le parcours de la combattante, et surtout ne pas leur faire perdre du temps." Car c’est le manque de temps qui inquiète le plus les femmes désireuses d’avorter. Alors quand celles-ci n’ont plus le temps de traverser la France pour avorter, elles renoncent, ou vont à l’étranger. C’est pourquoi en juillet et en août, les femmes ont moins recours à l’avortement que le reste de l’année, selon le rapport annuel de la DRESS. "Nous n’avons pas de chiffres officiels, puisqu’il faudrait demander à toutes les cliniques d’Europe, mais on estime que l’avortement à l’étranger concerne 5.000 Françaises chaque an." Une obligation qui creuse d’autant plus les inégalités entre les femmes. Car une IVG au Pays-Bas, possible jusqu’à 22 semaines de grossesse contre 12 en France, peut coûter environ 700 euros. Une Française qui n’a pas ce type de financement perd alors son droit à l’avortement.