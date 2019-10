108 personnalités en appellent à Emmanuel Macron pour "sauver l’hôpital"

APPEL - Dans une lettre ouverte publiée par Le Parisien dans son édition du mercredi 2 octobre, 108 personnalités de tous horizons se joignent à des représentants de patients pour lancer un appel à Emmanuel Macron afin de "sauver l’hôpital".

L’impact est toujours un peu plus fort quand des personnages publics s’impliquent et s’engagent. C’est probablement le principal enseignement de la lettre ouverte adressée ce mercredi matin 2 octobre 2019 en Une du Parisien au président de la République par 108 personnalités d’horizons divers. L’objectif de ces gens célèbres qui ont été confrontés au milieu hospitalier ? Justement, "sauver l’hôpital".

Parmi ces personnalités, citons notamment Florence Foresti, Pierre Arditi, Tahar Benjelloun, Richard et Romane Bohringer, Jérôme Commandeur, Charlotte Gainsbourg, Véronique Sanson, Vincent Lindon, Thomas Piketty, Philippe Torreton, Bertrand Tavernier, Malik Salemkour, Mazarine Pingeot…Ils unissent leurs signatures au Collectif Inter-hôpitaux qui rassemble médecins, autres personnels hospitaliers et usagers. Ne supportant plus les carences du système, ils demandent tous à Emmanuel Macron l’ouverture d’un plan d’urgence.

"La situation sur le terrain est devenue réellement intenable : les difficultés d’accès aux soins s’accroissent, la qualité et la sécurité des soins se dégradent et nous observons l’épuisement et l’inquiétude des personnels hospitaliers", écrivent notamment les signataires. Pour améliorer la situation, les 108 personnalités et les représentants des patients demandent notamment l'ouverture de lits, l'embauche du "personnel nécessaire", la revalorisation des salaires des personnels. "L’hôpital public a besoin de réformes mais aussi et surtout de moyens pour assurer ses missions dans des conditions acceptables pour les patients et pour les soignants".