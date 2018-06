Vaccins obligatoires : que risquent les parents qui refusent de s'y plier ?

Prêts à tout ? En tout cas à aller loin, s'il le faut, quitte à renoncer à une place en crèche ou à falsifier un carnet de santé. Après l'entrée en vigueur de l'extension de l’obligation vaccinale pour les nourrissons nés après le 31 décembre 2017, certains jeunes parents ou futurs parents songeaient déjà aux moyens, parfois très risqués, d'y échapper. "Je m'y opposerai à n'importe quel prix", assure par exemple Laeticia*, qui doit accoucher dans quelques mois. Et de poursuivre : "Et si, plus tard, on refuse mon enfant dans les collectivités et qu'il me faut lui faire l'école à la maison, qu'il en soit ainsi."





Pour rappel, les parents réfractaires à l'obligation vaccinale s'exposent en effet, en premier lieu, à la non-admission ou à la possible expulsion de la crèche ou de l'école, les onze vaccins conditionnant désormais l’entrée des jeunes enfants en collectivité. Depuis le 1er juin 2018, les parents des enfants concernés doivent en effet présenter le carnet de santé à jour des vaccinations obligatoires obtenir une place en crèche ou autre accueil collectif.





"Trouver une solution pour éviter ces nouveaux vaccins n'est pas chose facile car on bascule vite dans l'illégalité", concède Marion, qui devait accoucher en mars. Pourtant, celle pour qui "il est hors de question de céder à la pression" se dit "totalement prête, s'il le faut, à falsifier le carnet de santé de son enfant ou à user d'autres stratagèmes". Une solution qu'envisage également Tiphaine, qui entend soustraire son fils de sept mois aux rappels en "se procurant bien les vaccins en pharmacie" pour coller les étiquettes dans son carnet de santé, mais en "signant dedans à la place du médecin". Déboussolée par l'extension de l'obligation vaccinale, la jeune mère estime qu'il n'y a "pas d'autre solution quand on ne peut pas faire classe à la maison."