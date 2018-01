Onze vaccins obligatoires : parents, voici ce qu'il faut savoir

Nombre de rendez-vous nécessaires chez le médecin, modalités concernant les contrôles, risques pour les parents récalcitrants... Autant de questions qui restaient en suspens chez les plus inquiets, quatre jours après l'entrée en vigueur de l'extension de l’obligation vaccinale pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018. Evoquant "une étape importante pour la santé publique", la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a précisé ce vendredi la mise en oeuvre de cette mesure, qui porte désormais à onze le nombre de maladies contre lesquelles les enfants doivent être immunisés dans les premières années de la vie.





Pour rappel, huit pathologies, qui faisaient jusque-là l'objet d'une simple recommandation vaccinale chez les nourrissons, passent désormais sous le coup de la vaccination obligatoire, au même titre que la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite. Il s'agit de la coqueluche, du ROR (rougeole, oreillons, rubéole), de l’haemophilus influenzae de type B, de l’hépatite B, du pneumocoque et du méningocoque C. "Plus de 70% des enfants sont déjà, dans les faits, vaccinés contre ces onze maladies" car "elle figurent depuis longtemps au calendrier vaccinal", rappelle notamment la ministre, insistant sur le fait qu'"il ne s'agit donc pas de nouveaux vaccins." Dans un contexte de défiance grandissante envers la vaccination, elle présente la mesure comme une réponse à la résurgence d’épidémies due à une couverture vaccinale insuffisante.