2 tests et 7 jours à l'isolement : faut-il faire comme Jean Castex si l'on est cas contact ?

"Cela s'applique à toutes et tous". Testé négatif mais en contact récent avec un cas positif, Jean Castex s'est mis à l'isolement pour sept jours. Le Premier ministre a précisé qu'il s'appliquait le protocole élaboré par le Gouvernement et les autorités de Santé. En outre, il devra de nouveau se soumettre à un test samedi. Doit-on en déduire que cette double précaution, reposant donc sur deux tests effectués à une semaine d'intervalle et un isolement de sept jours, est la norme à laquelle se fier en cas de contact ? Qu'en est-il de la quatorzaine qui faisait figure de référence jusque-là ?

"La quatorzaine est toujours recommandée", précise ce mercredi la Direction générale de la Santé, qui rappelle qu'"en cas d’identification comme cas contact, l’Assurance maladie contacte les personnes concernées" et leur demande de s'isoler pendent ce délai à titre préventif. Et de développer : "On leur indique quand prendre un rendez-vous afin de se faire tester : immédiatement si vous vivez dans le même foyer que la personne contaminée, ou en observant un délai de 7 jours après votre dernier contact avec la personne contaminée."