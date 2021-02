3 semaines de confinement à Paris : y a-t-il vraiment "un consensus scientifique"?

Tout d'abord, et comme de nombreux experts se sont empressés de le rappeler, il semble inconcevable de mettre sous cloche la seule capitale et sa région proche. Imagions que l'on arrive à barricader la ville autour de frontières inexistantes. Tandis que les Parisiens mettraient leur vie en pause, le reste de l'Île-de-France (et du pays) continuerait de s'infecter. Sitôt les échanges revenus avec le reste du territoire, les contaminations reprendraient donc. Celui qui explique le mieux ce phénomène, c'est Phillipe Amouyel. Professeur de santé publique au CHU de Lille, il a cité sur LCI sa consœur, Catherine Hill, avec cette image : "Le confinement, c'est comme la viande avariée : vous la mettez au congélateur, ça s'arrête, vous la ressortez, ça continue." Même constat du côté d'Yves Coppieters, qui plaide pour une "stratégie beaucoup plus large". Pour ce professeur de santé publique de l'Université Libre de Bruxelles, une décision locale est "trop parcellaire". Il nous rappelle cette évidence : "Une vision ultra localisée ne peut pas marcher face à une pandémie", qui est, par essence, présente sur une large zone géographique. Pour que le mesure soit couronnée de succès, il faudrait contrôler les entrées et sorties du territoire francilien. Et couper la capitale du reste du pays.