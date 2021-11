3e dose contre le Covid-19 : où en est la campagne de rappel vaccinal contre le virus en France ?

VACCINATION - La campagne de rappel a commencé depuis deux mois et d'après les données du ministère de la Santé, ce sont 3,3 millions de personnes qui ont déjà reçu une injection supplémentaire. La campagne devrait se poursuivre alors qu'une reprise des contaminations en France est observée.

À bas bruit, la campagne se poursuit. Pour le moment en France, plus de 50 millions de personnes ont un schéma vaccinal complet, mais cela n'empêche pas le gouvernement de continuer à appeler à effectuer une dose de rappel, qualifié d'"indispensable et urgent" par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Selon les dernières données du ministère de la Santé, au 4 novembre, c'est près de 45% des personnes éligibles qui ont reçu une dose de rappel, qui est pour la plupart du temps une troisième dose, soit 3,3 millions de personnes. Vendredi, lors d'une conférence de presse, Jean Castex a évoqué pour sa part le chiffre de 3,1 millions de personnes ayant déjà reçu leur 3e dose. Point d'explication sur cette campagne qui a débuté en septembre.

Qui sont les personnes qui ont effectué une dose de rappel ?

Si la campagne de rappel concerne essentiellement les personnes les plus fragiles et les plus de 65 ans, la dynamique de vaccination est différente selon le type des populations éligibles. Ainsi, ce sont surtout les personnes les plus âgées, hors résidents Ephad, qui ont choisi de faire une dose de rappel. Au 3 novembre, le ministère de la Santé recensait 2,2 millions de personnes issues de ce public qui avaient effectué leur dose de rappel, sur les 3,3 millions de personnes qui se sont fait vacciner. L'adhésion est donc importante parmi cette catégorie de la population, la couverture s'élevant à 69%. Parmi les résidents des Ephad, des unités de soins de longue durée et des résidences autonomie, 400.000 injections ont été réalisées. "Plus de 95% des EHPAD ont, soit commencé, soit terminé leur opération de rappel vaccinal. Cela signifie qu’en dehors de quelques cas ponctuels, il n’y a pas aujourd’hui de difficultés à organiser la campagne dans les établissements", assure ainsi le ministère de la Santé à LCI.

L'adhésion est cependant moins importante parmi les personnes fragiles, qui ont moins de 65 ans. La couverture vaccinale de cette cible serait seulement de 19%. "Visiblement, nous avons toujours un problème de méconnaissance et de notoriété du rappel chez les personnes comorbides et une adhésion à la dose de rappel plus limitée dans cette catégorie de population", reconnaît le ministère de la Santé. Les primo-vaccinés Janssen sont également peu réticents à la campagne de rappel. Le vaccin Janssen était le seul à être administré en France avec une dose unique, mais Santé publique France avait finalement inclus ces personnes aux publics éligibles à la campagne de rappel en septembre. Or, pour le moment, sur un million de personnes éligibles, seules 200.000 personnes ont été vaccinées. "C’est la catégorie sur laquelle nous rencontrons les plus fortes difficultés", convient le ministère de la Santé, bien que les services assurent que le chiffre progresse, "il y a une vraie dynamique". Selon une source proche du ministre, les médecins généralistes ont accès à la liste de leurs patients ayant eu une dose Johnson&Johnson nécessitant un rappel afin de pouvoir les contacter et les informer de cette dose de rappel.

Comment évolue cette campagne de rappel ?

La campagne de vaccination d'une dose de rappel a débuté le 13 septembre et deux mois plus tard, 3,3 millions de personnes ont donc reçu cette dose supplémentaire sur 7,7 millions de personnes qui correspondent aux critères et qui ont eu un schéma vaccinal complet six mois auparavant. À termes, ce sont 22 millions de personnes qui seront concernées par cette dose de rappel, dès que ce cap des six mois aura été dépassé. Si la campagne a donc surtout été d'abord très forte au sein des établissements de soins, le ministère d'Olivier Véran note une croissance "notable". Cette semaine 600.000 injections de rappel ont été réalisée, contre 500.000 la semaine auparavant. "J'appelle à la mobilisation générale", a par ailleurs déclaré le Premier ministre Jean Castex lors de son déplacement à Montpellier.

La troisième dose pourrait-elle être ouverte à l'ensemble de la population ?

Selon l'entourage du ministre de la Santé, le gouvernement n'a pour le moment pas encore assez de données pour ouvrir la campagne de rappel à la population générale. Pour l'instant, on semble penser au sein du ministère que les schémas vaccinaux sont suffisamment efficaces. C'est pourquoi la Haute autorité de Santé ne devrait pas être saisie pour l'heure sur le conditionnement du pass sanitaire à la dose de rappel. D'après une source au sein du ministère, ce n'est pas un dossier urgent et cela dépendra surtout de l'évolution de la situation épidémiologique. Or au sein du ministère, malgré la vigilance affichée, la possible cinquième vague ne semble pas encore inquiéter.

Aurélie Loek

