3e dose de vaccin anti-Covid : avant allocution de Macron, combien de Français ont répondu au rappel ?

Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce mardi 9 novembre à 20h, alors qu'une reprise de l'épidémie de Covid-19 se confirme en France, notamment en raison de la baisse des températures, du relâchement des gestes barrières, et d'une vaccination qui plafonne. Devrait notamment se poser la question d'un élargissement de la liste des patients éligibles à une troisième dose de vaccin et du conditionnement du pass sanitaire à cette dose de rappel, devenue le cheval de bataille du gouvernement.

En déplacement vendredi à Montpellier, le Premier ministre, Jean Castex, a d'ailleurs confirmé que l'exécutif réfléchissait à cette piste, promettant une "réponse bientôt" et, au passage, invitant de nouveau les millions de personnes éligibles au rappel, à savoir les plus de 65 ans et les plus fragiles, à prendre rendez-vous. Pour l'instant, moins de la moitié d'entre elles ont reçu cette troisième injection.

Pour rappel, la campagne de rappel a été lancée le 12 septembre dernier, à destination d'un public prioritaire considéré comme particulièrement vulnérable. Dans le détail, sont concernés les résidents des Ehpad et des Unités de soins longue durée (USLD), les personnes de plus de 65 ans, les personnes à très haut risque de forme grave, les personnes présentant des pathologies facteurs de risque de forme grave selon la classification établie par la Haute autorité de Santé, les personnes sévèrement immunodéprimées, les personnes ayant reçu le vaccin Janssen (à une dose).

Mais sont aussi concernés, depuis un avis de la Haute autorité de Santé du 5 octobre, les professionnels de santé, les salariés des secteurs de la santé et du médicosocial, les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers, quel que soit leur âge et les proches majeurs de personnes immunodéprimées.

Or, à regarder de plus près les dernières données, il apparait que l'adhésion à cette troisième injection est plus marquées chez certaines catégories de patients éligibles.