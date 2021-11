3e dose de vaccin anti-Covid : la France va-t-elle à l'encontre des recommandations de l'OMS ?

L'OMS est-elle opposée à l'injection d'une 3e dose ? C'est plus compliqué que cela. L'extrait du reportage relayé sur les réseaux sociaux provient de la chaîne de télévision d'information en continu internationale israélienne i24news. La séquence est authentique et rapporte une intervention de Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'institution basée à Genève. Toutefois, lorsque l'on recherche l'origine de ces déclarations, on constate que la prise de parole de la spécialiste ne remonte pas aux dernières semaines, mais date du 12 juillet.

La transcription de ses propos demeure accessible sur le site de l'OMS, et permet de rapporter avec précision la teneur de son discours. "Nous avons constaté dans certains pays une augmentation des infections, mais pas d'augmentation significative des hospitalisations ou des décès, et il se peut que des rappels soient nécessaires après un an ou deux", glisse Soumya Swaminathan. "À ce stade, six mois après les doses initiales, il ne semble pas y avoir d'indication (en faveur d'une 3e dose, ndlr), mais nous allons continuer à travailler avec les agences de santé publique du monde entier pour étudier les données."