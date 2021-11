3e dose, variant Omicron... Ces centres de vaccination qui rouvrent leurs portes

À Saintes (Charente-Maritime), le standard téléphonique du centre de vaccination a ouvert à 9h, ce lundi 29 novembre au matin après que la dizaine de bénévoles de l'établissement a mis les bouchées doubles pour rouvrir. "On a monté ça en quelques jours et j'ai passé mes journées ici", détaille Annie Van Den Broek, la coordinatrice.

Parmi les candidats à la vaccination, on trouve essentiellement des personnes venues recevoir leur troisième injection. "Je vais voir mes enfants dans l'est de la France. Je veux voir mon petit-fils aussi", affirme une femme.

Très vite, ce lundi matin, Céline Sanson-Carette, l'opératrice, s'est retrouvée submergée. "J'en suis à 292 appels pour lesquels je ne peux pas décrocher, je n'ai pas le temps", explique-t-elle au 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Et le centre n'offre plus de créneaux avant le 28 décembre.

Annie Van Den Broe précise aussi que, parmi les patients qui se présentent, "on a beaucoup d'agressivité aussi, des gens qui arrivent au centre pensant se faire vacciner tout de suite. Mais non, nous ne prenons que sur rendez-vous".

D'autres patients ne sont pas encore vaccinés et viennent recevoir leur première injection. "J'avais un peu de tout ce qu'on entend, comme sur les effets secondaires. Et je me suis dit qu'il allait bien falloir sauter le pas. Avec le nouveau variant qui arrive d'Afrique, il faut être raisonnable", confie une autre femme.

L'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine finance le centre, ce qui représente 19.300 euros par mois. Malgré tout, la structure apparaît aujourd'hui insuffisante. "Il y a une vague terrible. Et tout le monde veut être vacciné, tout le monde a peur. Le plus gros blocage n'est pas chez nous, il est essentiellement sur les prises de rendez-vous. Doctolib, c'est difficile, en particulier pour les personnes âgées. Et par téléphone, on ne peut pas prendre tous les appels en même temps", précise le docteur François Ehlinger, responsable du centre de vaccination de Saintes.

La capacité d'accueil du centre de Saintes est de 200 personnes par jour et l'équipe espère satisfaire 50 demandes supplémentaires d'ici à quelques semaines.