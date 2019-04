4 questions pour savoir si votre sommeil est de bonne qualité

Dans son lit douillet, on peut lire, regarder des séries… et dormir. Et ce temps consacré au sommeil doit composer près de 85% du temps que vous passez dans votre lit, selon les experts américains. Le Dr Bertrand de La Giclais illustre ce cas par un exemple : "Plus on avance en âge, moins on a besoin de sommeil. Et dans ce cas, il ne sert à rien de rester dans son lit même si l’on n’est pas pressé par le temps".





Les experts américains estiment ainsi que si tous ces indicateurs ne sont pas respectés, il pourrait être judicieux d’agir pour y remédier. Trop de temps passé devant un écran de téléphone ou d’ordinateur, une alimentation qui ne favorise pas l’endormissement - les aliments riches en matière grasse perturbent la formation de la mélatonine, l’hormone du sommeil, par exemple - ou encore la consommation d’excitants comme le café ou le tabac peuvent nuire au sommeil.





Le médecin De La Giclais, quant à lui, recommande de s’écouter : "On peut tout à fait mettre plus de 30 minutes à s’endormir et ne pas se sentir fatigué le lendemain parce que le temps de sommeil effectif a été suffisant". Mais si la gêne persiste et affecte vos tâches quotidiennes, mieux vaut demander conseil à son médecin traitant.