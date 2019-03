40% des Belges seraient favorables à l’arrêt des soins "coûteux" pour les plus de 85 ans

Alors que les Pays-Bas ont déjà décidé de ne plus octroyer de stimulateur cardiaque aux plus de 75 ans, l’appareil ayant une espérance de fonctionnement plus élevée que le patient, les néerlandophones belges se disent plus favorables à l’exclusion des plus de 85 ans de la sphère des soins coûteux. "Ces pourcentages en faveur de l’exclusion sont choquants", a réagi le professeur Elchardus, qui a mené l’enquête pour l’Inami, selon lesoir.be.