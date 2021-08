"Pourquoi je ne l'ai pas fait ?" : non vaccinés contre le Covid et hospitalisés, ils témoignent

Dans un autre service, Slobodan, un autre patient, se remet d’une semaine passée en réanimation. Lui non plus n’est pas vacciné. À 60 ans, il se pensait invincible face au virus. Il commence à pouvoir respirer plus facilement et il aimerait que son histoire incite les indécis, ceux qui pensent que le Covid ne touche que les autres, à franchir le pas. "Le jour où vous tombez malade, comme moi aujourd’hui... Là, les gens changent [d'avis] !", explique-t-il. Aujourd’hui, il le promet : il se fera vacciner, mais pas avant six mois, comme toutes les personnes qui ont été contaminées.