5 conseils pour éviter d’avoir mal au dos

Le mal de dos, ce n’est pas drôle. Un dos en compote vous empêchant de bouger, sans fournir un effort herculéen, survient trop souvent. En France, le mal de dos coûte environ 1 milliard d’euros par an à la sécurité sociale : arrêts maladie, médicaments, financement de matériels de soutien, etc. Pire, le mal de dos provoque parfois des pathologies mentales : les douleurs vives et difficiles à évacuer engendrent de l’anxiété et des insomnies. D’après une étude britannique, le mal de dos triple le risque de développer une dépression.

Devant votre ordinateur, plaquez bien le dos sur le dossier de votre siège incliné jusqu’à 20° en arrière, utilisez les accoudoirs pour reposer votre cou et vos épaules, incurvez si possible légèrement votre table vers vous et veillez à toujours orienter votre regard vers le centre de l’écran.

La clé d’un dos bien portant, c’est de le maintenir le plus droit possible. Quelle que soit votre activité (porter des charges, s’occuper d’un bébé, ramasser un objet), vous devez éviter de vous pencher et de creuser votre dos. Il faut garder un bon alignement entre la tête et le bassin.

Le dos n’aime pas garder la même position. Il a besoin d’exploiter au maximum toute sa mobilité. Si vous travaillez assis, n’oubliez pas de vous lever de temps en temps, marcher, monter ou descendre des escaliers et vous étirer. Par ces gestes, vous détendrez vos muscles dorsaux. Vous pouvez également échauffer les muscles de votre nuque en moulinant vos bras, en haussant vos épaules, en exerçant des « oui-non » et des cercles très lents avec votre tête, etc.

Notre sédentarité, toujours plus importante, devient le pire ennemi de notre dos. Plus nos muscles dorsaux et abdominaux fondent, plus nous risquons de générer des douleurs mécaniques. Concrètement, vous devez vous mettre au sport ou vous y remettre. Vous n’avez pas besoin de vous transformer en super-héros non plus. Il vous suffit de retrouver un dos bien gainé pour décharger la colonne vertébrale. Les muscles amortissent le poids soutenu en portant des charges ou en vous penchant par exemple.

Pour ce faire, reprenez une activité à la hauteur de vos possibilités. Ne faites pas 4 séries de 20 pompes par jour si votre corps ne s’en sent pas capable. Commencez lentement et augmentez progressivement la cadence jusqu’à retrouver autour de votre colonne vertébrale une structure musculaire assez ferme.

Quelques exemples de sports bénéfiques pour le dos : la natation (crawl et dos crawlé), les pompes et les planches de gainage (plusieurs séries au moins tous les deux jours), la marche (environ 30 minutes par jour) ou la course, le vélo et divers exercices d’abdominaux.