5e vague : les 6,5 millions de non-vaccinés sont-ils désormais prêts à se laisser convaincre ?

Outre les premières injections, le gouvernement mobilise également ses efforts sur la dose de rappel. À ce jour, les plus de 65 ans, les personnes atteintes de comorbidités et le personnel soignant sont invités à réaliser cette troisième dose. Dès le 1er décembre, ce sera au tour des plus de 50 ans. Une mesure plutôt bien acceptée par la population. "Parmi ceux ayant complété la primo-vaccination, 8% déclarent avoir déjà reçu un rappel vaccinal, et 71% seraient prêts à l'accepter s'il leur était recommandé", indique Santé publique France.