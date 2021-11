Covid-19 : "5 millions de rappels vaccinaux, c'est beaucoup, mais encore trop peu", estime Gabriel Attal

La campagne de vaccination se poursuit. Invité d'Élizabeth Martichoux ce jeudi 18 novembre, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, indique que près de cinq millions de Français ont déjà reçu leur dose de rappel contre le Covid-19, ouverte depuis septembre aux plus de 65 ans et aux personnes souffrant d'une comorbidité, vaccinés depuis plus de six mois. "Nous approchons des cinq millions de Français qui ont réalisé leur rappel", annonce-t-il sur LCI (voir vidéo en tête de cet article).