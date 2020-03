"60 à 70% des Allemands vont être infectés par le coronavirus" : pourquoi ce qu'affirme Merkel doit être nuancé

LCI - En France, peut-on s'attendre à une infection équivalente à celle évoquée par la chancelière allemande ?

C'est possible. Le virus suivra sans doute une trajectoire assez similaire dans les deux pays. Mais il faut prendre ce constat avec des pincettes. Déjà, le chiffre d'Angela Merkel est issu d'un raisonnement certainement simplifié dans un modèle qu'il faut déjà manier avec une extrême prudence puisque certaines données sont insuffisantes ou pas suffisamment fiables. Le modèle utilisé par Angela Merkel marche en théorie mais dans les faits, il faut lui apporter des corrections qui tiennent au modèle lui-même mais aussi à l'incertitude autour de R0.

LCI - En quoi consiste ce modèle ?

Pour l'expliquer de manière simplifiée, il faut d'abord reprendre le principe d'une épidémie. Il y a un démarrage avec un premier cas. Ensuite celui-ci va en générer d'autres. Plus il y en a, plus la contamination s'accélère. L'épidémie s'arrête naturellement lorsque le vivier de personnes saines sera remplacé par suffisamment des personnes immunisées (il est possible d'être immunisé soit par l'effet d'un vaccin soit en ayant contracté le virus). Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut que toutes les personnes non-infectées soient immunisées mais il en faut un nombre suffisant. Si on passe en termes de chiffres désormais, l'épidémie se stabilise et recule lorsque le taux de reproduction est égal ou inférieur à 1. Il est possible de le diminuer artificiellement, dans une certaine mesure, avec des précautions sanitaires mais surtout il décroit quand il y a de moins en moins de personnes à infecter.

LCI - A quoi servent les mesures prises en France ?

Nous ne sommes plus dans une position où une épidémie peut être évitée. il est inévitable que le virus touche une large partie de la population. Toutefois, il est possible d'agir sur le R0 pour faire en sorte de "lisser" le plus possible l'épidémie. Je m'explique, si on baisse le taux de reproduction de base, cela permet d'éviter que l'épidémie monte très haut d'un coup, qu'il y ait un pic. Le but ? Éviter la saturation des services d'urgence. Pour le dire autrement, cela permet d'étaler l'épidémie dans le temps. A terme, il n'y aura pas forcément un nombre d'infectés inférieur ; simplement il s'agit d'avoir un nombre de personnes infectées à un instant T le plus bas possible. Puisque des mesures aussi draconiennes qu'en Chine ne sont socialement et économiquement pas envisageables en France, agir comme on le fait actuellement en France permet d'avoir un nombre de personnes qui, sur la durée, est toujours gérable par le système de santé et qui peuvent être prises en charge.