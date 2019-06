6ème jour de canicule : comment retrouver le sommeil ?

Après six longs jours de chaleur continue, c'est le manque de sommeil qui commence à se faire sentir. Pour y faire face, certaines personnes ont leurs petites astuces. Mais pourquoi notre corps a-t-il besoin de fraîcheur pour s'endormir ? Nos reporters ont rencontré des médecins spécialistes de la question.



