Près de 800 kilos de viande avariée polonaise retrouvés dans neuf entreprises françaises

Sur les 795 kilos retrouvés, "150 ont déjà été récupérés" dans les entreprises françaises "dupées", a indiqué le ministre, interrogé sur CNews. Outre le procès Spanghero, cette affaire éclate au surlendemain de l'annonce de l'ouverture d'une enquête en Pologne sur l'abattage et la commercialisation de bovins malades par un abattoir local, dont une partie a été distribuée dans plusieurs pays de l'Union européenne.





"Je pense que dans la journée on saura où on en est" pour les 650 kilos restants, "la traçabilité des produits lorsqu'ils arrivent en France marche plutôt bien" a indiqué Didier Guillaume avant d'ajouter : "On ne sait pas s'ils sont partis dans le commerce, cela a pu rester dans des frigos. C'est une fraude terrible, une fraude économique, une fraude sanitaire d'un abattoir polonais. Nous avons appris cela avant-hier soir et avons mis toutes nos équipes dessus."