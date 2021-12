800 médicaments contiennent du dioxyde de titane, alerte le magazine Kali

"800 médicaments" parmi les plus prescrits "contiennent du dioxyde de titane", affirme ce mercredi sur franceinfo Christelle Pangrazzi, la rédactrice en chef du magazine de consommation Kali, qui consacre un dossier aux nanoparticules nocives pour notre santé. "On en trouve dans le Doliprane, le Spasfon, l'Imodium mais aussi beaucoup d'autres médicaments que les gens peuvent prendre au quotidien", décrit-elle.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait estimé début mai que l'E171 ne pouvait plus être considéré comme "sûr" en tant qu'additif alimentaire, car si l'absorption des particules de dioxyde de titane est faible, "elles peuvent s'accumuler dans l'organisme". Le régulateur, qui avait mené son étude à la demande de Bruxelles, avait donc jugé ne pas pouvoir exclure la "génotoxicité" du composant, c'est-à-dire sa capacité à endommager l'ADN, le matériel génétique des cellules. Le Conseil supérieur de la Santé belge considère de son côté le dioxyde de titane comme "cancérigène possible". En 2017, des chercheurs avaient également établi qu'il pouvait provoquer des lésions pré-cancéreuses chez des rats.

Le magazine Kali demande "des changements réglementaires concernant les nanoparticules". "Ce sont des substances extrêmement petites qui peuvent se loger au cœur des cellules et probablement les modifier. [...] Elles sont très nombreuses et nous demandons le retrait de certaines d'entre-elles, les plus dangereuses et certaines où les études convergent en expliquant qu'il y a probablement des risques sanitaires."