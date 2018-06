"87% des cancers du poumon pourraient être évités, mais seulement 0,6% des cancers de la prostate"

Quatre cancers sur dix seraient évitables. C'est la conclusion d'une étude publiée ce lundi par Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé et de Santé publique France. Après avoir étudié les 346.000 cas de cancer diagnostiqués en France en 2015 chez les adultes de plus de 30 ans, les chercheurs indiquent que "142.000 (41%) auraient pu être évités si l'ensemble de la population n'avait pas été exposée aux facteurs de risque étudiés, ou si son exposition avait été limitée".





Ces facteurs de risque étudiés sont au nombre de 13 : "le tabagisme (actif et passif), l’alcool, l’alimentation (par exemple, faible consommation de fruits, légumes et fibres, et consommation importante de viande transformée), le surpoids et l’obésité, une activité physique insuffisante, l’utilisation d’hormones exogènes, les infections, les radiations ionisantes, la pollution atmosphérique, le rayonnement solaire (UV), les expositions professionnelles, une durée d’allaitement de moins de six mois, et l’exposition aux substances chimiques de la population générale (arsenic dans l’eau de boisson et benzène dans l’air intérieur).