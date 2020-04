A 14 ans, Romeo imprime des masques en 3D pour se protéger contre le coronavirus

Les masques seront sans doute incontournables lors du "déconfinement progressif" prévu par le chef d'Etat le 11 mai. Et si, face à la pénurie, le salut venait d'un adolescent ? Romeo, 14 ans, vivant à Paris et fan de nouvelles technologies, est capable de fabriquer 60 masques par jour grâce à une imprimante 3D : "J'ai vu sur Internet qu'avec l'impression 3D, il était possible de modéliser des masques. Je me suis alors dit : pourquoi ne pas essayer d'en imprimer et de rendre cet imprimante utile ?"

C'est alors qu'il fabrique des visières-masques dans sa chambre grâce à cette imprimante 3D pour le personnel soignant de l'hôpital privé des Peupliers (dans le XIIIe arrondissement) qui se situe non loin de chez lui. L'impression d'un masque nécessitant demi-heure, il est alors en mesure d'en fabriquer “six par heure”. Fort de ce succès, il réquisitionne avec sa famille l'imprimante de son collège pour pouvoir doubler le nombre de masques ainsi que celle d'un autre élève." Et les trois imprimantes de marcher de 10h à 22h, non stop, à plein régime, avec l'aide de sa mère Julie (pour la fabrication) et de son beau-père Christophe (pour la diffusion du masque).