"A l'âge où il devait parler, marcher, il ne parlait pas, il ne marchait pas", le témoignage de Marine, dont le fils est une des victimes de la Dépakine

LCI : Comment vous et votre enfant avez été touchés par le scandale de la Dépakine ?

Marine Martin : Mon fils est né en 2002 avec une malformation uro-génitale, alors qu'il n'y avait pas d'antécédent dans la famille. Puis, à l'âge de tenir assis il ne tenait pas assis, à l'âge de marcher il ne marchait pas, à l'âge de parler il ne parlait pas. J'ai donc commencé à m'alerter. Mais quand je disais que j'étais une femme épileptique traitée par Dépakine, on ne me disait rien de spécial. C'est en lisant, plus tard, un article sur les malformations uro-génitales chez les filles d'agriculteurs qui utilisaient des pesticides que je me suis dit "c'est trop de malchance pour être honnête". Puis j'ai fait une recherche sur Google sur les médicaments dangereux pendant la grossesse, qui m'a amenée sur le site du Crat de l'hôpital Trousseau. J'y ai appris que la Dépakine était le deuxième médicament le plus dangereux. Il n'y avait aucune indication en ce sens sur la notice de ma boîte de Dépakine. Nous sommes alors en 2009. J'ai aussi découvert qu'une plainte avait déjà été déposée par une famille à Tours en 2008. Finalement, en 2011, je réalise qu'il faut que je fasse quelque chose, que j'alerte et que j'informe d'autres personnes. Je décide de créer l'association pour dénoncer ce scandale sanitaire. La même année, le scandale du Mediator éclate et je découvre Irène Frachon. Je contacte alors son avocat. J'ai aussi compris que sans les médias, je ne pourrais pas y arriver, car on m'aurait pris pour une folle. Petit à petit, avec nos homologues anglais, nous avons réussi à faire changer les conditions de prescription, on a fait apposer les pictogrammes pour les femmes enceintes sur les boites, on a obtenu l'enquête de l'Igas en 2015, après avoir menacé Marisol Touraine de déposer 250 dossiers de plaintes au tribunal de Paris. Cette enquête a dénoncé l'inertie du laboratoire et des autorités sanitaires.

LCI : Comment votre quotidien est-il affecté ?

Marine Martin : J'ai été contrainte d'embaucher du personnel à domicile pour mon fils car il ne pouvait pas participer au temps périscolaire, à cause de ses troubles de l'attention et du spectre autistique. Tout mon salaire y passait, donc j'ai fini par me mettre à mi-temps, puis par arrêter totalement mon emploi dans le fret à la SNCF en 2013. Ça a donc mis fin à ma carrière professionnelle. Quant à mon mari, qui est chef d'établissement dans un collège, il n'a pas pu avoir de mutation et devait s'occuper de la rééducation de mon fils chaque semaine. Comme je suis aussi féroce avec l'Éducation nationale qu'avec Sanofi, on a réussi à maintenir notre fils dans le système scolaire classique. Aujourd'hui, il est au lycée, mais a une auxilliaire de vie scolaire et, comme il ne peut pas écrire, il doit avoir un ordinateur et les cours sur clé USB. Il faut toujours se battre. Par exemple, récemment, mon fils n'a pas bénéficié d'un tiers temps pour une épreuve alors qu'il y avait droit.