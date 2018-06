A l'hôpital, un patient sur vingt touché par une maladie nosocomiale

Parmi les bactéries le plus fréquemment responsables d'infections nosocomiales contractées au cours d'un séjour à l'hôpital figurent Escherichia coli et le staphylocoque doré (13%). Dans les services de réanimation, qui soignent des patients plus vulnérables et exposés à des dispositifs invasifs (cathéter, assistance respiratoire, sonde urinaire), un patient sur quatre est infecté. A peu près un patient hospitalisé sur sept reçoit un traitement antibiotique, une proportion qui diminue très légèrement par rapport à 2012.





Cette photographie des infections nosocomiales en France montre également que les infections dues aux staphylocoques dorés résistants à l'antibiotique méticilline continuent à diminuer. La proportion des patients infectés par ce germe résistant aux antibiotiques baisse de 7,5% entre 2012 et 2017.