À quel rythme la France vaccine-t-elle par rapport à ses voisins européens ? Près d'un Français sur deux est aujourd'hui primo-vacciné. − Fred TANNEAU / AFP

BOUCHÉES DOUBLES - Le gouvernement se satisfait d'avoir atteint les objectifs fixés pour la mi-juin. Encourageants, les chiffres de la vaccinations sont toutefois à relativiser lorsque l'on compare la France au reste de l'UE.

Avec 30.271.431 premières doses injectées, la France s'approche petit à petit d'une primovaccination pour la moitié de sa population. Surtout, il s'agit d'un objectif atteint pour le gouvernement, qui avait fixé la barre de 30 millions pour la mi-juin. "Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la vaccination : c’est grâce à vous que nous gagnerons la bataille contre le virus", a lancé sur Twitter le Premier ministre Jean Castex, en réaction aux chiffres encourageants de Santé Publique France. Positive à l'orée de l'été, l'avancée de la campagne doit toutefois être observée avec pragmatisme : le rythme actuel des injections reste inférieur dans l'Hexagone à celui observé dans de nombreux pays européens, en Allemagne, Belgique ou Espagne notamment.

Une France dans la moyenne

Avec 54,4% des plus de 18 ans vaccinés avec une dose, la France se situe juste au-dessus de la moyenne des pays de l'UE (52,1%). Pour évaluer la vitesse à laquelle progresse la campagne et effectuer des comparaisons, il faut se pencher sur le nombre d'injections moyennes lors des derniers jours, puis observer celui de nos voisins. C'est possible grâce aux données compilées par World In Data, site qui récupère et agrège des éléments relatifs aux pays du monde entier. Les chiffres retenus sont ceux relatifs à la moyenne des injections par million d'habitants, lissée sur les sept derniers jours. De quoi éviter les variations trompeuses dues aux weekends et autres jours fériés. On dispose alors du tableau suivant (cliquez ici s'il ne s'affiche pas), qui met en avant les chiffres pour la France (en bleu foncé) par rapport à ses voisins. Les "grands" pays, qui se rapprochent en nombre d'habitants, sont quant à eux représentés en rose.

L'intérêt de données moyennes pour un million d'habitants est simple : permettre des parallèles entre des pays aux populations différentes. Si l'on se fie aux dernières données disponibles, on constate que la Belgique fait partie des pays où le rythme des injections est le plus soutenu. Si l'Islande ou les Îles Féroé ne comptent qu'un faible nombre d'habitants et sont donc en quelque sorte "hors-jeu", on voit toutefois l'Irlande avancer à toute allure, vaccinant en moyenne 70% plus qu'en France.

Dans l'Hexagone justement, les chiffres en valeur absolue sont élevés. Plus de 560.000 injections quotidiennes qui restent toutefois à relativiser par rapport à la population française globale. Le rythme est ainsi plus soutenu en Allemagne, en Espagne, en Italie ou bien encore au Portugal. Seul le Royaume-Uni, parmi les pays aussi peuplés que la France, fait moins bien. Notons aussi la relative lenteur des Pays-Bas, où les injections sont relativement peu nombreuses actuellement, bien que sa population soit proportionnellement plus vaccinée qu'en France. Pour augmenter le nombre de doses administrées chaque jour, plusieurs leviers peuvent être activés. Si un manque de vaccins peut retarder la campagne, l'approvisionnement n'est aujourd'hui pas un problème en France. L'enjeu est donc de convaincre celles et ceux qui n'ont pas encore été vaccinés de procéder à une injection, tout en facilitant l'accès au vaccin à des publics éloignés du système de santé. Notons aussi que l'ouverture des créneaux aux adolescents dès 12 ans devrait contribuer à donner un nouveau coup d'accélérateur, à l'instar de celui observé lors de l'ouverture au moins de 55 ans sans comorbidités.

Vous souhaitez réagir à cet article, nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.