À quoi ressemblera le bloc opératoire de demain ?

Le secteur hospitalier est en pleine mutation, à commencer par les blocs opératoires. Des chercheurs strasbourgeois et rennais ont ainsi imaginé une salle d'opération d'un nouveau genre. Sa particularité réside dans ses règles de sécurité qui ont été empruntées à l'aéronautique. Baptisé CONDOR, il consiste à mettre en place, au sein de chaque bloc opératoire, une "boîte noire" enregistrant tous les paramètres du geste chirurgical, ainsi qu'une "tour de contrôle" permettant l'optimisation du parcours de soins des patients.



