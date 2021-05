N'y a-t-il qu'un vacciné sur deux chez les plus de 80 ans ?

"Pendant que les autres pays européens trouvent des solutions, nous regardons le train passer", a lancé ce mercredi Jordan Bardella. Sur LCI, le candidat du Rassemblement national aux élections régionales d'Île-de-France a aussi expliqué que "seul un peu plus d’une personne sur deux de plus de 80 ans, tranche d'âge qui fait partie des publics les plus à risques, a eu les deux doses de vaccin". Un rythme insuffisant ? "Cela prend beaucoup de retard", juge-t-il.

Les données récoltées par Santé Publique France et mises en ligne sur la plateforme Geodes se révèlent précieuses afin de le vérifier. On remarque ainsi que 2.949.295 personnes de 80 ans et plus ont reçu au moins une dose, mais que 700.000 restent aujourd'hui dans l'attente d'une seconde dose. Cela signifie que 2.244.447 personnes de cette classe d'âge sont aujourd'hui pleinement vaccinées. Rapporté au nombre total d'habitants de plus de 80 ans en France, cela nous donne 54%. Jordan Bardella présente donc ici un chiffre que l'on peut tout à fait vérifier.

En France, si l'on se fie au données de l'Insee, on comptait en 2018 un tout petit peu plus de quatre millions de personnes âgées de 80 ans ou plus, sur une population globale de 67,2 millions d'habitants. Dans son intervention, Jordan Bardella a évoqué la vaccination de cette classe d'âge en précisant bien qu'il faisait référence à celles et ceux qui avaient reçu toutes les doses nécessaires pour être pleinement vacciné(e)s. Deux injections, donc, à l'exception du vaccin Janssen.

Si ce pourcentage peut sembler peu important, il faut préciser qu'il est un tout petit peu plus important chez les 75-79 ans. Ils sont en effet aujourd'hui près de 60% à être immunisés. Si les personnes âgées sont les plus vulnérables face aux virus, toutes ne sont pas exposées de la même manière au Covid. Les résidents d'Ehpad notamment, sont amenés à croiser davantage de monde au quotidien, ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire en période d'épidémie. De même pour celles et ceux qui se trouvent dans des "USLD", acronyme donné aux unités de soins de longue durée, ces structures d’hébergement et de soins destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans.

Dans ces deux types de structures, où l'on compte le plus souvent des personnes très âgées, les taux de vaccination sont plus importants que chez l'ensemble des 80 ans et plus. En effet, un peu plus de 75% de ces personnes (en Ehpad et USLD) ont à ce jour reçu toutes les doses nécessaires. Notons que si l'on s'intéresse à la situation des pays de l'UE, la France apparaît exactement dans la moyenne. Les chiffres mis en avant par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies nous apprennent que 54% des plus de 80 ans sont aujourd'hui totalement vacciné. Si retard il y a, il n'est donc pas uniquement français.