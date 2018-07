Pour un barbecue réussi, dois-je piquer mes saucisses ?

Et pour notre spécialiste, la réponse est sans appel : non, il ne faut surtout pas piquer les saucisses. Que ce soit avant ou pendant la cuisson. "C'est moins gras", affirment pourtant les pro du piquage. "Si on ne veut pas manger de gras, on ne mange pas de saucisses", leur rétorque Jean-François Dupont. Cela a le mérite d'être clair. Donc non, on ne pique pas, d'autant que si on perce la saucisse, avec le jus qui en ressort, mélange de gras et d'eau, "on favorise les flammes et donc la partie le plus toxique du barbecue", nous explique-t-il. Résultat, l'aliment devient "sec et fripé". Et le plaisir, lui, est gâché.