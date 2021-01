Abandon de Pasteur : "Le vaccin ne dit pas grand-chose de l’état de la recherche française", selon le virologue Yves Gaudin

Il y a ensuite une vraie difficulté à faire collaborer des scientifiques académiques, des industriels et des investisseurs. Ces différents mondes se parlent peu, voire ont un certain mépris l’un pour l’autre. C’est peut-être lié à notre culture française avec des rivalités qui sont inhérentes à un système d’enseignement supérieur qui s’appuie à la fois sur les universités et les grandes écoles dont les cultures sont très différentes. C’est beaucoup moins vrai en Allemagne ou en Angleterre. Par ailleurs, il existe une certaine lourdeur quand il s’agit de lever de l’argent très vite. Dans de nombreux domaines, on est obligés de céder, faute d’argent, de moyens.

LCI : On parle beaucoup du vaccin et moins d’un traitement contre le Covid-19. Où en est la recherche pour un traitement ?

YG : Les stratégies vaccinales sont plus faciles à définir et s‘appuient sur une bonne compréhension de ce qui fait un "bon" vaccin. Pour les traitements, c’est plus compliqué et il n’y avait pas vraiment eu de recherche de molécules antivirales ciblant les coronavirus avant cette crise. Un traitement, ce n’est pas simple : soit la molécule est déjà mise sur le marché et on va la tester. C’est la stratégie du repositionnement qui n’a pas marché à ce jour. Soit on doit développer de nouveaux traitements. Pour les virus que l’on connait, comme le sida ou l’hépatite C, on a dû développer de novo des molécules actives. Il a donc fallu des recherches spécifiques.

Le problème, c’est qu’il faut ensuite tester la toxicité de ces molécules. Avant de les donner massivement à la population, il faut être sûr de l’absence d’effets secondaires. On a moins de recul que pour les vaccins. Chaque molécule est différente des précédentes. Où en est la recherche française dans ce domaine ? C’est difficile à dire. Mais, sur ce sujet, c’est compliqué dans le monde entier. En tout cas, personne n’a abandonné l’idée de développer une molécule anti-coronavirus.