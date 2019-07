Abus de soda : des risques de cancers et pour le foie ?

Les sodas sont des boissons particulièrement appréciées des jeunes. Dans une étude dévoilée ce 10 juillet 2019, les médecins affirment que consommer plus d'une canette de 33 cl chaque jour, augmente de 30% le risque de développer la Nash (la stéatose hépatique non alcoolique), aussi appelée maladie du foie gras. Pour cause, on trouve l'équivalent de sept morceaux de sucre dans une canette de 33 cl.



Dans cette même étude, il est indiqué que la consommation de boissons sucrées a augmenté dans le monde au cours des dernières décennies et elles ont déjà été associées à un risque accru d'obésité, elle-même reconnue comme un facteur important de risque de cancers. Des chercheurs en France ont voulu évaluer l'association, jusque-là moins étudiée, entre les boissons sucrées et le risque de cancer. "Nous avons constaté qu'une augmentation de la consommation de boissons sucrées était positivement associée au risque global de cancer et de cancer du sein", écrivent les auteurs de ce travail paru dans The British Medical Journal (BMJ).