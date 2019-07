Abus de soda : un risque pour le foie ?

Les sodas sont des boissons particulièrement appréciées des jeunes. Dans une étude dévoilée ce 10 juillet 2019, les médecins affirment que consommer plus d'une canette de 33 cl chaque jour, augmente de 30% le risque de développer la Nash (la stéatose hépatique non alcoolique), aussi appelée maladie du foie gras. Pour cause, on trouve l'équivalent de sept morceaux de sucre dans une canette de 33 cl.



