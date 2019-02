Abus sexuels, "comptabilité insincère"... La Cour des comptes accable l'Ordre des médecins

Côté finances, la Cour dénonce une comptabilité "insincère", des "approximations, manques, erreurs" et "écritures délibérément faussées". Par exemple, l'aménageur du nouveau siège de l'Ordre, dans le XVIIe arrondissement de Paris, "a perçu 8,8 millions" d'euros entre 2016 et 2018, loin du devis initial, de 4,9 millions. Pour l'Ordre, ce décalage s'explique notamment par la remise en cause de "l'expertise initiale en matière d'amiante", au "fur et à mesure de l'avancée du chantier".





La hausse des "petits achats" informatiques (tablettes, portables, ordinateurs) entre 2011 et 2016, une forme de laxisme face aux liens d'intérêt de certains médecins ou encore le recrutement de parents d'élus de l'Ordre font également partie des éléments soulevés par les juges de la Cour des comptes dans ce pré-rapport. "La gestion de l'institution est plus saine aujourd'hui qu'elle ne l'était hier", a assuré l'Ordre, engagé "depuis 2013" dans "un processus de modernisation".