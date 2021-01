Accélération de la vaccination : le point sur le nouveau calendrier

Dès le 4 janvier, les professionnels de santé d'au moins 50 ans ou présentant des maladies chroniques ont pu recevoir la première injection. Une décision prise le 31 décembre et qui constitue le premier élargissement de la campagne de vaccination. Ce mardi matin, le ministère de la Santé a été plus loin en annonçant une deuxième modification : l'élargissement supplémentaire de la campagne aux pompiers et aux aides à domiciles de 50 ans et plus.

Mais l'accélération de cette campagne de vaccination nécessite des moyens. Le porte-parole du gouvernement a promis que les consultations vaccinales seraient "simplifiées" tout en autorisant les infirmiers à recevoir l'injection "pas forcément en présence d'un médecin", a noté Gabriel Attal sur RTL. En plus de cette déclaration, le vaccin du laboratoire américain Moderna a été validé ce mercredi par l'Agence européenne des médicaments (EMA). "Nous aurons bientôt 500 000 doses de Moderna par mois et nous sommes à l'affût d'autres vaccins pour pouvoir protéger les Français", a ajouté le ministre de la Santé.