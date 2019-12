Acheter vos cigarettes à la sauvette vous expose désormais à 135 euros d'amende

Les premières amendes pourraient être distribuées très rapidement. Les acheteurs de cigarettes à la sauvette sont désormais exposés à une amende de 135 euros s'ils sont pris sur le fait. Le décret prévoyant cette contravention de 4e classe a été publié le 20 décembre à l'initiative de plusieurs députées LREM, dont la Marseillaise Alexandra Louis.

"Il faut responsabiliser les acheteurs", affirme à l'AFP la parlementaire, soulevant un "enjeu de santé publique et de sécurité". "C'est un trafic qui génère beaucoup de violence et d'insécurité", encourage le tabagisme des mineurs "qui se voient proposer des cigarettes dans la rue", et nuit aux buralistes, expose-t-elle.