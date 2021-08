Aération des écoles : pourquoi le déploiement des capteurs et des purificateurs n'est pas si simple

Aérer pour continuer d'enseigner. Alors que cette rentrée 2021 se fera une nouvelle fois sous le signe du Covid, le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait investir 30 millions d'euros dans l'achat de 300.000 capteurs de CO2. Ces appareils, pas plus gros qu’un détecteur de fumée, indiquent le nombre de partie par millions (ppm) de CO2 dans l’air et permettent d'alerter sur la nécessité d'aérer une pièce.

"Ce n'est pas de la responsabilité de l'Éducation nationale. Tout ce qui touche au fonctionnement et à l'entretien des établissements scolaires revient aux collectivités territoriales", explique le ministère à LCI. Pour les écoles, ce sont les communes qui sont chargées d'investir. Les départements, eux gèrent les coûts de fonctionnement et d'entretien des collèges, et les régions des lycées.

À une semaine de la rentrée, certaines régions, villes, et certains départements ont déjà investi. C'est notamment le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, où le président de région, Laurent Wauquiez, milite de longue date pour l'installation de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air dans les écoles. La région a déployé dès octobre 2020 un plan de 10 millions d'euros permettant le financement de purificateurs d'air dans les lycées, publics comme privés. Grâce à cette enveloppe, certaines communes de la région peuvent également prétendre à une aide financière allant jusqu'à 1800 euros par établissement pour l'acquisition de ces appareils.

Le département de Haute-Vienne, lui, a équipé dès la fin avril les 38 réfectoires des collèges du département en capteurs de CO2. 200 capteurs supplémentaires doivent également être installés dans certaines classes de ces établissements, à la demande du corps enseignant.

Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Cannes va équiper toutes les écoles et les crèches de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air. Au total, 300 détecteurs de dioxyde de carbone seront installés dans les classes, les cantines et les crèches et 120 purificateurs d’air investiront les espaces de restauration et les lieux de repos. Fin avril, la mairie de Paris avait également fait part de son intention d'équiper d’ici à la mi-mai 63 crèches, 25 maternelles, 25 écoles élémentaires et 75 collèges de 500 capteurs de CO2.