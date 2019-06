Air France alerte sur la présence de listeria dans des sandwichs au thon servis sur certains vols

Si vous avez pris un vol Air France et consommé ce type de produits, faites-vous connaître. Vendredi, la compagnie aérienne a informé ses clients de la présence de listeria dans des sandwichs au thon proposés sur neuf vols long-courrier, entre le 21 et 24 mai. "Dans le cadre de procédures de contrôle assurant la qualité des produits alimentaires distribués à bord de ses vols, Servair, prestataire de restauration à bord, a informé Air France de la présence de listeria dans un sandwich au thon proposé en libre-service (buffets à bord)", explique la compagnie aérienne.





Les sandwichs ont été proposés en classe économie et premium dans neuf vols long-courrier au départ de Paris et à destination de Dubaï, de la Réunion, d'Accra, de Ndjamena, de Bamako et d'Abuja.