Aix-en-Provence : les services d'urgences en grève

En 20 ans, le nombre de patients reçus aux urgences est monté en flèche. A Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, le personnel d'un hôpital dénonce des conditions de travail tendues et réclament plus d'effectifs. Les aides-soignantes, elles, regrettent de ne pas disposer d'assez de matériels pour soigner les patients à temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.