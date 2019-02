L'alcool tue encore 41.000 personnes chaque année en France

Le chiffre est en baisse mais reflète toujours un "fardeau sanitaire" plus lourd que chez les pays voisins. La consommation d'alcool est encore responsable d'environ 41.000 décès par an en France, selon une estimation rendue publique mardi par Santé publique France, un impact sanitaire en baisse mais encore "considérable". Avec 7% du nombre total de décès de personnes âgées d'au moins 15 ans en 2015, ce facteur demeure ainsi la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, conclut l'étude publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l'organisme public.





Dans le détail, d'après les estimations de l'étude, en 2015, la consommation d'alcool a été à l'origine de 16.000 décès par cancer, 9.900 par maladies cardiovasculaires, 6.800 par maladies digestives et 5.400 par une cause externe (accident ou suicide). Ce facteur est beaucoup plus important chez les hommes, pour qui l'alcool est à l'origine de plus d'un décès sur 10 (11%), contre 4% chez les femmes.