Alerte rouge aux pollens : le masque contre le Covid-19 est-il aussi efficace contre les allergies ?

Le Réseau distille quelques conseils afin de limiter les risques : "rincez vos cheveux le soir, aérez au moins 10 minutes par jour avant le lever et après le coucher du soleil, évitez de faire sécher le linge à l'extérieur, gardez les vitres des voitures fermées, et évitez les activités sportives à l'extérieur qui entraînent une surexposition aux pollens".

Parmi ces conseils ne figure pas le port du masque. Pourtant, ils sont désormais distribués et commercialisés en grand nombre suite à la crise du coronavirus. Alors peuvent-ils servir de protection face aux allergies aux pollens ? "Jusqu'à présent, le port du masque ne faisait pas partie des recommandations pour les allergiques", répond à LCI Madiha Ellaffi, pneumologue et allergologue. "Il était surtout recommandé pour les patients obligés de tondre leur gazon. Les recommandations portent surtout sur le fait de diminuer le temps d'exposition et de se protéger au maximum avec des lunettes et une casquette notamment."