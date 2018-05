Les laits végétaux, véritable atout santé ou effet de mode ?

Si vous êtes tout de même amateur de ces jus, lequel est le plus nutritif ? Une équipe de chercheurs de l'université McGill à Montréal, au Canada, s’est penchée sur la question. Ils ont passé au crible les quatre boissons végétales les plus consommées au monde : soja, amande, riz et coco. Pour chacune d’elles, les scientifiques ont comparé leur composition avec la valeur nutritionnelle du lait de vache. Leurs résultats sont parus le 29 janvier 2018, dans la revue Journal of Food Science and Technology.





D'après eux, le lait de soja, très populaire en Asie, apparaît comme le plus nutritif des quatre, surtout dans sa version enrichie. En effet, sa valeur nutritionnelle est la plus proche du lait de vache et il est le plus riche en protéines. Pour avoir du calcium, mieux vaut opter, en revanche, pour du jus d'amande. De plus, il a l’avantage d’être très peu calorique. Ce n’est pas le cas du jus de riz : très riche en glucides, son index glycémique est élevé. Le lait de coco, quant à lui, contient des acides gras saturés.





"Il faut savoir que le soja contient des perturbateurs endocriniens naturels, précise le Dr Laurent Chevallier. Il n’est pas assimilé de la même manière par les asiatiques et les occidentaux. De plus, des effets négatifs (stérilité) ont été enregistrés dans la descendance masculine lors de consommations régulières. On peut l’utiliser de temps à autres, en tant que sauce culinaire. Mais il ne peut pas se substituer au lait de vache".