Alimentation, cosmétiques : le charbon débarque dans nos assiettes et dans nos salles de bain !

Et les boulangers ont suivi la tendance. Ainsi, à Toulouse, la baguette au charbon végétal fait fureur. A la boulangerie "Cyprien", elle était initialement prévue à la vente pour le mois de janvier uniquement : "on voulait proposer un produit détox après les fêtes", raconte à LCI le propriétaire. Son succès a été tel qu'elle est toujours proposée aujourd'hui. "Une femme a pris dix baguettes d’un coup l’autre jour ! Elle voulait en mettre au congélateur et avoir un stock" , poursuit-il.





Côté recette, on reste dans le traditionnel : de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, à laquelle on ajoute 15g de charbon actif pour chaque kilogramme de farine et le tour est joué. "Le résultat est vraiment intéressant, car le charbon rend la mie beaucoup plus onctueuse, sans goût particulier", nous explique le boulanger. Le tout pour un prix un peu plus élevé qu'une baguette traditionnelle ; comptez 1,80 €.





Boulangerie "Cyprien", 55 rue de la République, 31300 Toulouse